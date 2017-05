Doua persoane au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu o caruta incarcata cu fier vechi, in municipiul Suceava

Unul dintre barbati a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in stare grava.

Doua persoane au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu o caruta incarcata cu fier vechi. Miercuri dimineata, un barbat de 58 de ani, din municipiul Suceava, a incarcat in caruta, de la domiciului unui batran de 78 de ani, din aceeasi localitate, mai multe obiecte de fier, pentru a le transporta la un centru de colectare a fierului vechi din cartierul Burdujeni. Pentru a evita circulatia de pe drumurile principale, carutasul a mers cu atelajul hipo pe un teren viran din zona Dealul Manastirii. La un moment dat, calul s-a speriat si a rasturnat atelejul hipo, iar incarcatura a cazut peste cei doi barbati. In urma accidentului ambii au fost raniti si au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Cel de 78 de ani a fost diagnosticat cu traumatism cranio cerebral cu pierderea cunostintei, traumatism cranio facial, hemoragie subarahnoidiana, ramanand internat in sectia ATI- Neurochirurgie. Carutasul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio facial, escoriatii faciale si contuzie antebrat drept.