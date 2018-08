Doua persoane au fost ranite dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o caruta

Doua pesoane au fost ranite dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o caruta. Accidentul a avut loc, miercuri seara, pe DJ 209 C din comuna Berchisesti. In timp ce conducea autoturismul cu volan pe partea dreapta, un localnic de 29 de ani, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui autoturism care circula cu viteza redusa. Fara sa se asigure corespunzator a intrat in coliziune laterala cu atelajul hipo condus in fata celor doua vehicule de un barbat de 69 de ani, din comuna Berchisesti. Acesta se angajase la randul sau in efectuarea manevrei de schimbare a directiei de mers prin viraj la stanga cu intentia de a patrunde in curtea locuintei sale.In urma accidentului, a rezultat ranirea carutasului si a unei femei de 66 de ani, din comuna Berchisesti, pasager in atelaj. Persoanele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori de vehicule au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Acestia au fost dusi la spital pentru a li se recolta mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca vinovat de producerea evenimentului rutier se face atat conducatorul auto, care nu s-a asigurat corespunzator in momentul efectuarii manevrei de depasire, cat si conducatorul atelajului hipo, care nu s-a asigurat corespunzator in momentul efectuarii virajului la stanga. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.