Doua persoane au fost retinute pentru contrabanda. Politistii de frontiera au confiscat tigari in valoare de peste 360.000 lei VIDEO

Doua persoane au fost retinute pentru contrabanda de tigari. Marti, in jurul orei 12.30, un echipaj mobil al politiei de frontiera a oprit pentru control, la iesirea din orasul Siret, un microbuz marca Mercedes Benz Sprinter, inmatriculat in Ucraina, condus de Valerii B. in varsta de 44 de ani care era insotit de Olga B. in varsta de 40 de ani, ambii cu dubla cetatenie romano-ucraineana. Din primele verificari asupra mijlocului de transport, oamenii legii au descoperit un spatiu special amenajat intre compartimentul marfa si compartimentul destinat pasagerilor, in care a putut fi observata o cantitate mare de tigari, fapt pentru care cei doi au fost condusi impreuna cu microbuzul, la sediul Politiei de Frontiera pentru continuarea cercetarilor. Asupra autovehiculului a fost efectuat un control amanuntit, in urma caruia a fost descoperita in spatiul special amenajat intre compartimentul marfa si compartimentul pasagerilor, precum si in peretii dubli ai caroseriei, in tavanul microbuzului si intr-o canistra din plastic, cantitatea de 30.950 pachete cu tigari de diferite marci, de provenienta ucraineana.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari in valoare de 363.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii. De asemenea, microbuzul folosit la activitatea infractionala in valoare de 32.200 lei a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor. Pe numele celor doua persoane procurorul de caz a emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de miercuri sa fie prezentate in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva.