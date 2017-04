Trei persoane ranite in urma unei depasiri neregulamentare, la Molid FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Trei persoane ranite in urma unei depasiri neregulamentare. Joi dimineata, in jurul orei 07.00, un barbat de 45 ani, din municipiul Medias, in timp ce conducea un autoturism marca Fiat, pe DN 17, pe raza satului Molid, comuna Vama, din directia Gura Humorului - Campulung Moldovenesc, a efectuat o manevra de depasire a autovehiculului care circula in fata sa, pe linie continua. Soferul nu a observat ca din sens opus circula regulamentar autoturismul marca VW, condus de un barbat de 28 ani din comuna Vama, intrand in coliziune cu acesta.La fata locului a intervenit modulul SMURD al Garzii de Interventie Gura Humorului. Trei persoane(cei doi soferi si un barbat de 57 de ani, din comuna Vama, pasager in VW) au fost ranite si au primit ingrijiri medicale la fata locului. Soferul autoturismului Fiat a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost diagnosticat cu traumatism toracic si escoriatii faciale.Pompierii au luat masurile de siguranta specifice - au balizat zona, au verificat scurgerile de carburanti si lubrifianti si au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.