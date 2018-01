Doua persoane ranite si doua masini in sant din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza la carosabilul umed, la Bunesti

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, tinerei de 20 de ani i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Doua persoane ranite si doua masini in sant din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza la carosabilul umed. Joi seara, in jurul orei 20.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in afara localitatii Bunesti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, o tanara de 20 de ani din municipiul Suceava a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se intr-un sant. Totodata, intrucat nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul care circula in fata sa si condus de tanara de 20 de ani, un barbat de 27 de ani, din municipiul Suceava, a incercat sa evite coliziunea, moment in care, a intrat intr-un sant de pe sensul opus. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto de 20 de ani si a unei femei de 77 de ani din comuna Suceava, pasagera in autoturismul condus de aceasta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, tinerei de 20 de ani i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.