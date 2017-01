Doua persoane ranite si trei autoturisme avariate dupa ce un tanar din Iaslovat a facut o depasire neregulamentara VIDEO

Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 45 de ani, din municipiul Radauti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 47 de ani si ranirea usoara a unui tanar de 18 ani, din comuna Iaslovat, pasager in autoturismul condus de tanarul de 20 de ani.

Doua persoane ranite si trei autoturisme avariate dupa ce un sofer a facut o depasire neregulamentara, la Darmanesti. Luni, in jurul orei 19.30, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate, cu volan pe partea dreapta, pe DN 2, in afara localitatii Darmanesti, un tanar de 20 de ani, din comuna Iaslovat, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire, intr-o zona unde aceasta este interzisa prin marcaje si indicatoare rutiere, moment in care, a observat din sens opus un autovehicul si a virat dreapta pentru a reintra pe banda de circulatie, moment in care, a acrosat lateral autoturismul condus in acelasi sens, de un barbat de 40 de ani, din municipiul Radauti. Dupa impact, autoturismul condus de tanarul de 20 de ani, a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde, a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus de un barbat de 47 de ani, din municipiul Radauti. Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 45 de ani, din municipiul Radauti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 47 de ani si ranirea usoara a unui tanar de 18 ani, din comuna Iaslovat, pasager in autoturismul condus de tanarul de 20 de ani, care a refuzat sa fie transportat la spital.Conducatorii celor trei autoturisme au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.