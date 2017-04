Doua persoane retinute pentru contrabanda cu tigari, la Patrauti. Marfa era ascunsa intr-o autoutilitara, sub saci de ceapa Galerie Foto

Au fost confiscate tigari in valoare de peste 130.000 lei.

Doua persoane retinute pentru contrabanda cu tigari, la Patrauti. Miercuri, in jurul orei 13.00, un echipaj din cadrul Serviciul Rutier - IPJ Suceava, in timp ce se afla, in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza localitatii Patrauti a oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat de 25 ani, domiciliat in comuna Udesti. De asemenea, in autoutilitara, pe scaunul din dreapta se afla un barbat de 49 ani, din aceeasi localitate. Politistii au stabilit ca in habitaclul autoutilitarei se aflau depozitati mai multi saci cu ceapa, sub care au fost gasite 12.500 pachete cu tigarete de provenienta duty-free. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, urmand a fi efectuate verificari cu privire la savarsirea infractiunii de contrabanda. Soferul autoutilitarei, precum si pasagerului acesteia a fost dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 ore, urmand ca dosarul cauzei sa fie inaintat Judecatoriei Suceava, cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Prejudiciul estimativ este de 137.500 lei. Autoutilitara in valoare de aproximativ 4.000 Euro a fost indisponibilizata la sediul I.P.J. Suceava. Cercetarile vor fi continuate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii actionand atat in vederea identificarii celor cu preocupari infractionale pe linia introducerii in tara a tigarilor de contrabanda cat si a celor care transporta, depoziteaza sau comercializeaza astfel de produse", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.