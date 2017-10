Doua persoane retinute si tigari de contrabanda confiscate, in urma unui control in trafic FOTO

In urma controlului autoturismului, politistii au identificat in portbagaj si intr-un locas amenajat intre scaune si bancheta din spate, 3.530 pachete cu tigari, bunuri pentru care, cei doi nu au putut prezenta documente legale de provenienta.

Doua persoane retinute si tigari de contrabanda confiscate, in urma unui control in trafic. Marti, ora 14.15, o patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata a oprit pentru control pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Moldova Sulita si in care se afla ca pasager, un barbat de 52 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat in portbagaj si intr-un locas amenajat intre scaune si bancheta din spate, 3.530 pachete cu tigari, bunuri pentru care, cei doi nu au putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile de contrabanda in valoare de circa 39.900 lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de circa 15.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, cei doi suspecti fiind retinuti pentru 24 de ore si incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, miercuri sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc pentru stabilirea unor masuri preventive.