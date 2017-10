Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii a doua infractiuni de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si o infractiune de "portul fara drept a obiectelor interzise", armele si celelalte bunuri fiind ridicate de politisti pentru cercetari.

Doua pistoale si o sabie, descoperite in masina unui tanar din Radauti. Joi, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe strada Piata Unirii din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani si in care se aflau ca pasageri, un tanar de 20 de ani din aceeasi localitate si trei tineri din municipiul Suceava. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat o sabie, un rucsac in care se afla un pistol cu bile cu incarcatorul pus si butelia de gaz, un box si un cutit. Sub scaunul pasagerului din fata, respectiv a tanarului de 20 de ani, oamenii legii au gasit un alt pistol cu incarcatorul si butelia de gaz introduse in maner. Cele cinci persoane au fost conduse la sediul politiei, ocazie cu care, in urma verificarilor s-a stabilit faptul ca, pistolul gasit sub scaunul pasagerului din autoturism apartine tanarului de 20 de ani, care nu a putut prezenta nici un act de provenienta. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii a doua infractiuni de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si o infractiune de "portul fara drept a obiectelor interzise", armele si celelalte bunuri fiind ridicate de politisti pentru cercetari.