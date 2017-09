Doua tinere au fost prinse de politisti dupa ce au furat bani intr-un centru comercial din Suceava. Politia municipiului Suceava a fost sesizata de o femeie de 32 de ani din orasul Vicovu de Sus si o tanara de 18 ani din localitate despre faptul ca, in timp ce se aflau intr-un centru comercial din Suceava, au fost victimele unor infractiuni de furt. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, in jurul orei 13.30, cele doua femei au mers la un centru comercial pentru cumparaturi. La un moment dat cele doua au fost abordate de o tanara care le-a distras atentia, ocazie cu care, o alta tanara i-a furat din geanta victimei de 32 de ani portofelul cu bani si documente, iar tinerei de 18 ani i-a deschis fermoarul gentii, fara sa sustraga bunuri.In urma activitatilor operative intreprinse de politisti, hoatele au fost identificate ca fiind o tanara de 26 de ani din judetul Botosani si una de 28 de ani din municipiul Bucuresti, care au recunoscut comiterea furtului. De asemenea, in urma activitatilor investigative s-a constatat faptul ca acestea au mai furat bani, prin acelasi mod de operare si din portofelul altei femei, tot in incinta centrului comercial respectiv. Asupra celor doua au fost identificate sumele de bani care au fost restituite partilor vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt" si "tentativa de furt", ce va fi solutionat procedural.