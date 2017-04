Doua tinere au ramas incarcerate intre fiarele unei masini intrate aiurea in depasire de coloana, la Ratos VIDEO si GALERIE FOTO

O soferita de 22 de ani a intrat in depasirea unei coloane de masini si pe contrasens la lovit un alt autoturism. Masina tinerei a plonjat in sant si a fost grav avariata.

Grav accident rutier, langa Ratos, pe DE 85, miercuri la amiaza, din cauza unei soferite imprudente, care a incercat sa depaseasca o coloana de masini. Pe contrasens insa, autoturismul soferitei de 22 de ani a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, vehiculul intrat pe constrasesns a fost proiectat in sant iar soferita dar si o fata de 15 ani, de pe scaunul din dreapta fata, au ramas incarcerate, diind scoase de pompierii de la Descarcerare. Cele doua au fost transportate in stare grava la spital, cu traumatisme la nivelul capului si al fetei. Din cercetarile preliminare ale politisitlor a reiesit ca soferita, pe nume Macovei Daniela, din comuna Granicesti, in timp ce conducea autoturismul Ford Focus, din directia Suceava catre Siret, s-a angajat in depasirea unei coloane aflate in asteptare, fara a se asigura in mod corespunzator, astfel incat a intrat in coliziune frontala cu autoturismul VW Sharan, condus regulamentar din sens opus de catre un barbat de 54 ani din comuna Balcauti.In urma impactului, autoturismul Ford a fost proiectat in afara partii carosabile, iar din cauza avariilor suferite, conducatoarea auto Macovei Daniela precum si o fata de 15 ani din Siret(ocupanta locului din dreapta fata) au suferit rani. Cele doua persoane au fost transportate la Spitalul Orasenesc Siret unde au fost diagnosticate cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial.Ambilor conducatori auto le-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Masina tinerei de 22 ade ani a fost grav avariata. Dinspre si spre Vama Siret, in zona, s-au format cozi de autovehicule in urma accidentului. Politistii continua cercetarile in acest caz pentru a stabili toate circumstantele in care s-a petrecut accidentul.