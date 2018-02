Doua transporturi ilegale de lemn, depistate de politisti si Garda Forestiera, la Vama VIDEO

Unul dintre soferi s-a ales cu o amenda de 10.000 lei.

Ampla actiune de control a Garzii Forestiere Suceava si a Inspectoratul Judetean de Politie Suceava - Serviciul de Ordine Publica, vineri dimineata, privind circulatia materialului lemnos pe drumurile publice. Inspectorii au identificat abateri grave de la normele legale. Astfel, vineri dimineata, in jurul orei 05.00, a fost depistat pe un drum forestier din Vama un camion care transporta 50,12 mc cherestea fara sa detina nici un act de insotire a materialului lemnos. Cel care transporta ilegal cheresteaua este administrator la o societate care prelucreaza material lemnos. In cauza, s-a confiscat intregul volum de cherestea transportat, respectiv 50,12 mc, cu o valoare estimata la peste 40.000 lei. Conducatorului auto i s-a aplicat o amenda de 10.000 lei, iar politia a dispus confiscarea mijlocului de transport. In aceeasi dimineata, in jurul orei 06.20, a fost depistat in aceeasi zona un camion care transporta de la Moldovita catre Valea Moldovei un volum mai mare cu cca. 12 mc lemn lucru rotund decat cel inscris in documentele de insotire. Cantitatea de lemn transportata fara documente de insotire a fost confiscata, iar firmei care a expediat lemnul i s-a aplicat o amenda de 6000 lei. Cei peste 60 de metri cubi de material lemnos confiscat au fost predati in custodie la depozitul din Dragosa al Ocolului Silvic Vama din cadrul Directiei Silvice Suceava, care a contribuit cu personal la masurarea lemnului. Inspectorii Garzii Forestiere urmeaza sa efectueze verificari la operatorii economici implicati in aceste transporturi pentru a identifica sursele lemnului taiat ilegal.