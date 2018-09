Doua transporturi ilegale de lemn,depistate in trafic de Garda Forestiera Suceava, in numai cateva ore FOTO

Inspectorii Garzii de Mediu Suceava au interceptat, joi dupa amiaza, in doar cateva ore, doua transporturi ilegle de lem. Garda Forestiera Suceava a efectuat mai multe controale ale circulatiei materialelor lemnoase pe drumurile publice si forestiere din judetele Neamt si Suceava.Pe DN 15C, la Boroaia, a fost identificat un transport de materiale lemnoase care a fost oprit in jurul orelor 15.46 cu sprijinul organelor de politie. Conform documentelor prezentate de catre sofer, au fost emise doua avize de insotire a materialelor lemnoase pentru ansamblul de vehicule identificat in trafic avand punct de plecare sat Pluton, comuna Pipirig, judetul Neamt si destinatie depozitul de materiale lemnoase al unui operator economic situat in localitatea Boroaia, judetul Suceava. Cantitate totala inscrisa pe cele doua avize de insotire este de 40,71 mc bustean rasinoase. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca, proprietarul materialelor lemnoase, a efectuat in mod repetat, in baza acelorasi documente de provenienta si transport, doua curse. In urma inventarierii s-a constatat ca volumul incarcat in mijloacele de transport si transportat ilegal insumeaza 46,90 mc bustean rasinoase. Materialele lemnoase in cauza, in valoare de 15617,7 lei au fost confiscate si predate in custodie, iar transportatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 10000 lei. Garda Forestiera Suceava a demarat deja verificarile atat la beneficiarul materialelor lemnoase cat si la operatorul economic care a dublat transportul, in scopul identificarii provenientei materialului lemnos transportat ilegal.In aceeasi zi, patrula mixta formata din lucratori ai Garzii Forestiere Suceava si ai Postului de Politie Boroaia, in jurul orelor 18.00, a oprit in trafic pe raza localitatii Dumbraveni, comuna Rasca, un transport de materiale lemnoase. Soferul mijlocului de transport a prezentat ca document de provenienta si transport un aviz de insotire. Cantitate totala inscrisa pe avizul de insotire este de 5 mc lemn de foc foioase. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca, detinatorul materialelor lemnoase, a efectuat in mod repetat, in baza acelorasi documente de provenienta si transport, doua curse. In urma inventarierii a rezultat un volum de 3,96 mc, cantitate ce nu coincide cu cea inscrisa in documentul prezentat ca justificare de catre soferul masinii. Materialul lemnos, in valoare de 546,48 lei, a fost confiscat si predat in custodie, iar transportatorul a fost sanctionat contraventional.