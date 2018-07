Drumuri blocate, la Brosteni, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vant si au cazut pe sosea FOTO

Autoritatile au interveniot in forta, la primele ore ale diminetii de luni.

Drumuri blocate, la primele ore ale zilei de luni, la Brosteni, dupa ce mai multi arbori au cazut pe sosea in urma furtunilor. Localnicii au sunat la 112 si au anuntat ca in satul Holda, urmare a ploilor abundente din ultima perioada, a avut loc o cadere de arbori pe DN 17 B, blocandu-se astfel circulatia in zona respectiva. La fata locului au intervenit lucratori din cadrul SVSU Brosteni alaturi de lucratorii din cadrul Drumurilor Nationale, Districtul Brosteni, reusindu-se astfel deblocare totala a segmentului de drum si reluarea circulatiei. De asemenea, in jurul orei 02.23, la limita dintre satul Pietroasa si satul Frasin, un arbore a cazut peste DN 17 B, blocand astfel circulatia. La fata locului au intervenit lucratori din cadrul SVSU Brosteni alaturi de lucratorii din cadrul Drumurilor Nationale, reusindu-se deblocarea totala a segmentului de drum si reluarea circulatiei.Nu s-au inregistrat alte pagube materiale si nu s-au identificat victime omenesti.