Duba de la pompe funebre, ajunsa in gardul unei case, dupa ce a derapat, la Prisaca Dornei FOTO

Accident rutier, marti dimineata, la Prisaca Dornei, comuna Vama, in deja celebra curba a mortii. Soferul unei firme de pompe funebre din Vatra Dornei a derapat pe carosabilul acoperit de zapada din cauza neadaptarii vitezei si a ajuns cu dubita in gardul unei case. In urma impactului violent, dubita a fost grav avariata iar gardul distrus, vehiculul oprindu-se in perete casei respective. Soferul, un barbat de 59 de ani,a scapat doar cu niste zgarieturi. El a fost amendat de politisti cu 870 de lei pentru neadaptarea vitezei. Martorii se spun ca in zona se circula dificil din cauza ca soseaua era acoperita cu zapada. Soferul nu transporta la ora accidentului nici o persoana decedata, ci urma sa preia un mort.