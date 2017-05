Dubita a firmei Betty Ice, spulberata de un tir intrat aiurea pe contrasens, la Bunesti. Trei persoane au ramas incarcerate VEZI IMAGINI

Mastodontul a lovit in plin, pe contrasens, o dubita a firmei Betty Ice, in care erau doi angajati, dupa care a fost lovita si o a treia masina, aflata in spatele vehiculului firmei sucevene. Soferul de tir si cei doi angajati ai firmei de inghetata au ramas incarcerati intre fiarele masinilor.

Grav accident rutier, pe DE 85, la Bunesti, miercuri dupa amiaza. Un tir intrat aiurea pe contrasens, in viteza, a facut prapad pe sosea. Trei persoane au ramas incarcerate si au fost grav ranite dupa ce soferul tirului de Constanta, un barbat de 63 de ani, pe nume Miron Eugen, a pierdut controlul volanului intr-o curba (din cauza vitezei sau a vrut sa taie curba) si a intrat pe contrasens. Mastodontul a lovit in plin, pe contrasens, o dubita a firmei Betty Ice, care circula regulamentar si in care erau doi angajati, de 24 de ani - Manea Daniel, respectiv de 38 de ani - Moliuc Constantin. In urma impactului violent a fost lovita si o a treia masina, aflata in spatele vehiculului firmei sucevene. Soferul de tir si cei doi angajati ai firmei de inghetata au ramas incarcerati intre fiarele masinilor. Furgoneta de la Betty Ice a fost facut zob in urma coliziunii. Un alt tanar, din al treilea vehicul implicat in accident, a scapat cu leziuni minore. Cei trei barbati raniti grav au fost extrasi de pompierii de la Descarcerare si transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Soferul furgonetei de inghetata, Moliuc Constantin, a fost dus direct in sala de operatie din cauza ca avea leziuni interne:ruptura de splina dar si un plaman perforat de coaste rupte (vezi declaratie medic UPU Catalina Dorneanu). Circulatia in zona a fost blocata zeci de minute pe un singur fir. Accidentul s-a petrecut pe o ploaie torentiala.