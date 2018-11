Dumbraveni. Batrana accidentata mortal de o masina

O batrana si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita violent de o masina. Accidentul a avut loc pe raza localitatii Dumbraveni(in zona farmaciei de la spital), vineri seara. Potrivit martorilor, o localnica de 78 de ani a fost accidentata de o masina, dupa ce s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. In urma impactului batrana a fost grav accidentata si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Din nefericire, aceasta a decedat in unitatea medicala. Potrivit politistilor, la volanul autoturismul se afla un barbat de 37 de ani, din comuna Serbauti. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal.