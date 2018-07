Dumbraveni.Accident rutier surprins de camerele de supraveghere VIDEO

Accident rutier surprins de camerele de supraveghere, in localitatea Dumbraveni. Un barbat de 42 ani, din comuna Siminicea, conducea autoturismul marca Seat pe DJ208B, in comuna Dumbraveni, din directia Siminicea spre DN29. Soferul in momentul in care a ajuns in intersectia celor doua drumuri, pe fondul nepastrarii distantei suficiente fata de vehiculul care il preceda si care era oprit pentru a acorda prioritate de trecere vehiculelor care circulau pe drumul prioritar, l-a acrosat cu partea frontala a autoturismului. Mopedul respectiv era condus de un tanar de 18 ani, din comuna Dumbraveni. In urma impactului mopedistul s-a dezechilibrat si a cazut pe partea carosabila, rezultand vatamarea corporala usoara a acestuia. La fata locului a ajuns o ambulanta care a transportat victima la spital. Conducatorul auto si mopedistul au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative. Ulterior, celor doi li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a stabilit ca mopedul nu este inregistrat/inmatriculat iar tanarul de 18 ani nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat", "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".