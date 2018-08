Dumitru Farcas, o legenda a folclorului romanesc, a murit la 80 de ani

El s-a stins intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarc miocardic.

Dumitru Farcas, legenda taragotului, s-a stins din viata, marti dimineata. Acesta a decedat intr-un spital din Cluj, unde era internat dupa ce suferise un infarct, informeaza Romania TV. Detaliile privind inmormantarea lui Dumitru Farcas vor fi comunicate de familie. Dumitru Farcas a implinit in luna mai varsta de 80 de ani, ocazie cu care presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Ordinul National "Serviciu Credincios" in grad de cavaler. Dumitru Farcas a facut parte din Ansamblului Folcloric National "Transilvania", cunoscut atunci sub numele de "Ansamblul Maramuresului", fiind membru fondator. Din anul 1970 a devenit membru al Uniunii Artistilor Muzicieni din Elvetia "SUISSA". In anii 1977 si 1999, maestrul a primit din partea Institutului Smithsonian Washington DC, SUA, diplome de onoare. In 1962, a fondat Orchestra de muzica populara "Martisorul" a Casei de Cultura a studentilor din Cluj-Napoca, cu care a obtinut numeroase premii nationale si internationale. De-a lungul carierei sale i s-a acordat titlul de onoare al oraselor Phenian (Coreea de Nord), Cluj-Napoca, Bucuresti, Resita si Baia Mare. Colegii sai de scena sunt indurerati si spun ca este o mare pierdere pentru folclorul romanesc. Dumnezeu sa il ierte!