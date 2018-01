Barbatul de 37 de ani avea o lacoolemie de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Dupa ce a fost depistat de politisti beat la volan, un sofer a fugit si s-a ascuns in curtea unei locuinte. Vineri, ora 20.30, in timp ce actiona pe DC Gura Putnei, la intersectia cu zona denumita popular "Turana", o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, insa, dupa ce a semnalizat intentia de a opri, conducatorul auto a accelerat si a continuat deplasarea. Politistii au trecut la urmarirea acestuia, ocazie cu care, barbatul de la volan, identificat ulterior ca fiind un localnic de 37 de ani a oprit, a parasit autovehiculul si a sarit un gard, ascunzandu-se in curtea unui imobil, dar, in urma somatiilor s-a conformat indicatiilor politistilor. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, placutele cu numerele de inmatriculare fiind expirate.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat" si "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.