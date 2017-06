Barbatul de 48 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Dupa ce a intrat intr-o masina care circula regulamentar, un sofer a parasit locul accidentului. Miercuri, in jurul orei 21.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare din orasul Vicovu de Sus, un barbat de 48 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o tanara de 19 de ani, din orasul Gura Humorului. Dupa impact, barbatul a parasit pedestru locul accidentului, fiind identificat de politisti la circa 100 metri distanta. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 19 ani, ce a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Conducatorul auto vinovat de producerea accidentul, a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, motiv pentru care, a fost condus de politisti la spital, unde, a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.