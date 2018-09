Dupa patru ani, reincep lucrarile la centura ocolitoare a Sucevei

Vezi de cand!

Sucevenii mai au o speranta ca centura de ocolire a orasului va fi finalizata. Dupa 4 ani de cand au fost sistate lucrarile, se redeschide santierul centurii. Prefectura Suceava a anuntat marti ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor la ruta ocolitoare a Sucevei. Conform ordinului, executia lucrarilor va incepe la data de 1 octombrie 2018, avand prevazuta o durata de 9 luni. Ordinul de executie a lucrarilor la ruta ocolitoare a Sucevei are ca baza acordul contractual incheiat, la data de 24 august 2018, cu asocierea de firme castigatoare a licitatiei, proiectul tehnic si autorizatia de construire nr. 90 din 15 noiembrie 2011. Contractul incheiat cu asocierea de firme are o valoare de 61.265.774,05 lei, fara TVA. "Asa cum am declarat la inceputul anului 2018, referitor la lucrarile de executie la centura Sucevei, s-a respectat intocmai calendarul prevazut. Conform acestuia, s-a parcurs procedura de achizitii si s-a asteptat rectificarea bugetara pentru a fi asigurata sursa de finantare. La data de 24 august 2018 a fost incheiat contractul de atribuire a lucrarilor cu asocierea de firme castigatoare a licitatiei, iar astazi a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor", a precizat prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai.