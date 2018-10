Dupa referendumul boicotat, proiectul de lege privind parteneriatul civil va fi despus in Parlament saptamana viitoare

A doua zi dupa referendumul boicotat de romani se discuta in spatiul public despre parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex si despre faptul ca parintii ar trebui sa nu mai cultive imaginea traditionala a familiei. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat ca saptamana viitoare va fi depus in Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil, anunta DCNews. Pentru acelasi site de stiri europarlamentarul Renate Weber a explicat, ca acum, dupa acest referendum, este momentul propice pentru a fi adoptata legea parteneriatului civil care confera cuplurilor gay drepturi egale cu cele heterosexuale. 'Daca ma intrebati pe mine, sunt sanse foarte mari ca in sfarsit sa avem si noi o lege a parteneriatului civil. E nediscriminatoriu si se face mentiune expres in proiect ca se aplica si cuplurilor heterosexuale si cuplurilor homosexuale. La cuplurile heterosexuale exista incluziv posibilitatea adoptiei, ceea ce nu exista pentru cuplurile homosexuale", a declarat Renate Weber pentru DCNews.