Dupa trei zile de controale in trafic 19 soferi au ramas fara permise de conducere. In scopul impunerii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, in perioada 07-09 octombrie, intre orele 08.00-12.00 si 15.00-20.00, politistii Serviciului Rutier, impreuna cu politistii de la formatiunile de profil din teritoriu, au desfasurat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza, cat si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. Au fost aplicate 314 sanctiuni contraventionale in valoare de 115.381 lei, majoritatea - 223 pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost ridicate 19 de permise de conducere si doua certificate de inmatriculare. Cele mai multe permise de conducere, 11 - au fost ridicate pentru depasirea regimului legal de viteza, alte sapte fiind retinute pentru depasiri neregulamentare, iar un permis a fost retinut pentru ca era expirat. Duminica dupa amiaza, pe D.J.178A de pe raza satului Solonet, comuna Todiresti, a fost inregistrat cu aparatul radar, autoturismul cu numarul de circulatie provizoriu, care a circula cu viteza de 75 km/h (+25km/h). La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 27 ani, din comuna Comanesti, care figura cu permisul de conducere cu restrictie – suspendat din 08 noiembrie 2016. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva si depasirile neregulamentare genereaza accidente cu urmari din cele mai grave", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.