Durere fara margini la Lamaseni.Toti localnicii il plang pe preotul care a murit in accidentul de sambata seara VIDEO

Durere fara margini la Lamaseni, satul unde slujea preotul Petru Gavril, cel care a murit in teribilul accident de sambata seara, de la Cornu Luncii. La biserica din sat au fost aduse si depuse trupurile preotului si a fetitei sale de numai sase ani. Toata comunitatea este in stare de soc si plange moartea preotului Petru Gavril. Oamenii spun ca parintele era de o bunatate aparte, un preot cu mult har, care ajuta pe oricine putea. La bisericuta din Lamaseni localnicii au improvizat un adevarat altar de lumanari in amintirea preotului care a venit in sat ca un strain in urma cu opt ani dar care acum pleaca dintre ei ca o ruda apropiata. Imbracati in doliu si cu coroane de flori in maini, localnicii s-au strans la biserica pentru a-si plange durerea(vezi declaratii localnici).Fiecare are o amintire despre Petru Gavril, fiecare a apelat la staful lui si l-a primit. Oamenii se intreaba de ce a avut Pteru Gavril parte de un asemenea sfarsit si se roaga pentru ca sotia lui si fiica de 10 ani, ambele in stare foarte grava, sa ramana in viata. Am vazu la Lamaseni, luni la amiaza, oameni care plangeau pe uliti si care spuneau ca nu vor mai avea niciodata un astfel de preot in sat. Isi faceau cruce pe ulita din fata bisericutei in care a slujit Petru Gavril si spuneau cu voce tare 'Dumnezeu sa il odihneasca in pace', in speranta disperata ca cineva acolo sus ii va auzi si va vea grija de cel trecut dincolo si de familia sa. 'Era tanar', spun oamenii, 'mai avea atatea de facut si atata lume de ajutat, dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru el'. In timp ce la Lamaseni oamenii se roaga pentru sufletul preotului si al fiicei sale de 6 ani, medicii de la Spitalul Judetean Suceava fac tot ce le sta in putinta pentru a o salva pe mama si pe fiica de 10 ani. Maria Gavril este in stare foarte grava insa stabila. Ea a fost operata din cauza multiplelor leziuni interne suferite in urma accidentului, aceasta suferind ruptura de splina, de ficat si mezenter. Din pacate, in urma interventiei chirurgicale au aparut complicatii si este necesar tratamentul cu antibiotice putenice. Fetita de zece ani a acestora este in coma. Ea a fost operata la cap, insa medicii spun ca are leziuni foarte grave, incompatibile cu viata. Intre timp, doctorii au solicitat un psiholog, care sa discute cu cei doi copii raniti mai putin grav in accident, de trei si opt ani, ramasi internati si ei in spital(vezi declaratii Elena Ganea Motan, director medical Spitalul Judetean Suceava).