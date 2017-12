Durere fara margini pentru rudele barbatului din Ipotesti ucis in Belgia. Sambata va fi adus in tara VIDEO

Starea fratelui ranit este mai buna. El vorbeste, se simte mai bine insa nu stie ca fratele sau a fost omorat.

Tristete, la Ipotesti, in localitatea unde s-au nascut cei doi romani atacati cu cutitele in Belgia. Duminica, 10 decembrie, cei doi frati au fost implicati intr-o altercatie intr-o statie de metrou din Bruxelles. Unul dintre ei a fost omorat, in timp ce celalalt a ajuns la spital in stare grava. Cei doi frati, care sunt gemeni, erau nedespartiti, spun rudele, si au plecat in strainatate pentru ca apoi sa se intoarca in tara cu bani. Fratele care a decedat lucra de mai multi ani in Belgia si deja isi ridicase casa la Ipotesti. El era plecat cu familia, sotia si cei doi copii. De altfel, sotia a fost cea care a anuntat teribila veste rudelor din tara. Cei doi, spun apropiatii, erau muncitori si la locul lor. Trupul fratelui mort urmeaza sa fie adus sambata seara in tara, pentru a fi inmormantat crestineste. Starea fratelui ranit este mai buna. El vorbeste, se simte mai bine insa nu stie ca fratele sau a fost omorat.Cei doi frati gemeni, Constantin si Gheorghe Senciuc, de 39 de ani, originari din Ipotesti, au fost implicati intr-o incaierare la statia de metrou Bockstael din Bruxelles. Vorbim despre un scandal urmat de o bataie violenta. Potrivit politiei locale, in bataie au fost implicate mai multe persoane, trei dintre ele ajungand in stare grava la spital. Luni dimineata a fost anuntat decesul lui Constantin Senciuc, fratele sau fiind internat in spital.