Durere fara margini. Sute de oameni i-au condus pe ultimul drum pe parintele Petru Gavril si pe fiica sa VIDEO

La slujba au participat 100 de preoti din judetul Suceava, in frunte cu IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor.

Sute de oameni s-au strans marti la Lamaseni pentru a-i conduce pe ultimul drum pe preotul Petru Gavril si pe fiica sa de numai 6 ani, ambii morti in accidentul de sambata seara de la Cornu Luncii. La Lamaseni nu au venit doar rude si cunoscuti de-ai preotului, ci si oameni care nu l-au intalnit vreodata dar care au fost impresionati de tragedie. Cu totii s-au rugat pentru suflete celor doi, tata si fiica si au aprins cate o lumanare. Localnicii erau profund indurerati pentru ca au pierdut un om extraodinar si un preot cu mult har, caruia ii placea sa isi ajute semenii. Femeile plangeau in curtea bisericii si se intrebau cum este posibil ca destinele unei familii sa fie distruse in doar cateva secunde. Oamenii spun ca cel care a produs accidentul teribil obisnuia sa urce baut la volan, insa nimeni nu l-a oprit pana acum. Tot femeile povesteau de visul straniu pe care spun ele ca l-ar fi avut fetita de 6 ani inainte de tragedie. Dupa ce a aflat de acest vis preotul s-a decis sa plece cu totii spre Iasi si sa se roage la Sfanta Parascheva in sfanta zi de sarbatoare. Nu au mai ajuns insa acolo dupa ce de pe contrasens a patruns in fata lor un sofer de 42 de ani, care gonea cu 130 de kilometri la ora. In ziua blanda de toamna, sub soarele care lumina bisericuta in care slujise timp de 8 ani de zile Petru Gravil, 100 de preoti si vreo 400 de mireni se rugau impreuna pentru iertarea pacatelor celor plecati. Sicriul in care se afla Petru Gavril, purtat pe umeri de colegii sai preoti IPS Pimen, cel care a oficiat slujba de inmormantare in fruntea unui sobor impresionant de preoti s-a adresat la multimii, inainte ca trupurile neinsufletite sa fie scoase din biserica. Arhiepiscopul a spus multimii ca fiecare din noi, in ce fapte ne va gasi moartea in acele fapte vom fi judecati si ca fapta in care a fost gasit preotul Petru Gavril este cea a pelerinajului. 'A-l sluji pe Dumnezeu este o jertfa', a spus IPS Pimen si ca prin aceasta moarte, a parintelul Petru Gavril, Dumnezeu a vrut sa ne dea tuturor o lectie. A precizat apoi ca preotul a murit in timp ce se indrepta spre Iasi, pentru a se ruga Sfintei Parascheva de ziua ei, era deci in pelerinaj si a murit ca pelerin, cu Dumnzeu in gand si cu misiunea sa pe pamant, asa cum a trait toata viata. 'Este o pilda pentru noi sa fim mereu cu Dumnezeu in gand si sa plecam din aceasta lume cu gandul la Dumnezeu', a spus arhiepiscopul. IPS Pimen a transmis rudelor indoliate si localnicilor sincere condoleante din partea Inalt preasfintitul Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Sicriul cu trupul parintelui a fost apoi scos din biserica, purtat pe umeri de alti preoti, care au inconjurat cu sicriul in spate locasul de cult. In murmurul multimii, a fost scos si sicriul de culoare alba in care a fost depusa fetita de 6 ani. Printre cei prezenti s-a numarat si preotul care a slujit la Lamaseni inaintea lui Petru Gavril, Ioan Gusa, cel care l-a incurajat pe tanarul preot si l-a lasat sa slujeasca in locul lui. El spune despre Petru Gavril ca a fost un om deosebit si un preot cu har 'un om cum rar mai intalnesti si care a pazit tainele lui Dumnezeu'. 'Spunea cineva ca a venit aici ca un strain si acum pleaca dintre noi ca o ruda apropiata. Asa este. Pentru noi pierderea este uriasa. Ne rugam pentru suflete celor plecati dar si pentru mama si fetita, ambele aflate in stare grava la spital in aceste momente', a mai adaugat preotul Ioan Gusa.