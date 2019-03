EXCLUSIV Doi suspecti in cazul jafului de 100.000 de euro, de pe Marasesti, prinsi la Vama Petea, pe cand voiau sa iasa din tara

Cei doi sunt suspecti si in cazul spargerilor de locuinte ale afaceristilor din zona Suceava.

Doi din cei trei suspecti ai jafului comis saptamana trecuta, cand din masina unui afacerist sucevean au fost furati 100.000 de euro, au fost prinsi pe cand voiau sa iasa din tara, marti seara, prin vama Petea din Satu Mare. Cei doi au fost identificati de politistii suceveni dupa ce masina abandonata de ei langa paduricea Zamca a fost expertitaza criminalistic. Barbatii au fost dati in consemn la frontiera si erau cautati de politistii din judetul Suceava. Ei sunt supecti si de spargeri de locuinte, in cazul unor afaceristi din casele carora au fost furati zeci de mii de euro si bunuri de valoare. Politistii de frontiera, la verificari au vazut ca cei doi sunt cautati si au luat legatura cu IPJ Suceava, oprindu-i pe suspecti. Ulterior, acestia au fost preluati si transportati sub escorta la Suceava, unde au primit marti noapte mandate de retinere pentru 24 de ore. Ei urmeaza sa fie prezentati instantei miercuri, cu propunere de arestare preventiva. In 60 de secunde acestia au dat lovitura si in miezul zilei, cu cagule pe fata si cu manusi pe maini, in vazul lumii, au spart masina valutistului Vasile Poenaru si au plecat cu o punga cu bani. Autoturismul BMW al patronului de case de schimb valutar era intr-o parcarea de pe Marasesti. Jaful de 60 de secunde a fost suprins de camere de supraveghere. Dupa ce au fugit, hotii si-au abandonat masina, un Renault cu numere provizorii de Botosani, langa padurea Zamca. Vehiculul a fost gasit de politisti care l-au expertizat criminalistic si au luat amprente. Vom reveni cu informatii!