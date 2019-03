EXCLUSIV Femeie lovita pe trecerea de pietoni din fata Scolii Ion Creanga din Obcini VIDEO

O soferita de 38 de ani nu a dat prioritate femeii angajate in traversarea strazii pe zebra si a lovit-o pe aceasta.

Femeie lovita de o masina, pe trecerea de pietoni, intr-o zona intens circulata, chiar din fata Scolii Generale Ion Creanga din cartierul sucevean Obcini. Accidentul s-a petrecut in cursul zilei de miercuri. O soferita de 38 de ani nu a dat prioritate femeii angajate in traversarea strazii pe zebra si a lovit-o pe aceasta. In urma impactului, pietonul a fost ranit. Femeia ranita, in varsta de 55 de ani, din comuna Scheia, a fost preluata de un echipaj de ambulanta si transportata de urgeta la Spitalul Judetean Suceava. Atat soferita dar si femeia ranita au fost verificate cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Medicii spun ca victima accidentului a ajuns in stare stabile la spital si nu a suferit leziuni grave. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal de cercetare pentru vatamare din culpa. Localnicii spun ca zona este periculoasa si ca frecvent se produc acolo accidente rutiere chiar daca este scoala in preajma iar soferii ar trebui sa fie mai precauti.