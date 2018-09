EXCLUSIV. Autoturism furat de un pasager luat la ocazie, facut apoi zob intr-un accident si abandonat de hotul fara permis de conducere VIDEO

Poveste demna de o telenovela, petrecuta la Stroiesti, unde un localnic de 30 de ani, pe nume Lucaciu Ilie, a furat masina cu care fusese luat la ocazie iar apoi a facut-o zob si a abandonat-o pe centura de ocolire a Sucevei. S-a intamplat la primele ore ale diminetii de luni. La fata locului au ajuns echipaje de ambulanta si politie dar vehiculul era gol. Cum soferul avea la dispozitie 24 de ore sa se prezinte la politie, s-a luat in calcul varianta unui banal accident fara raniti. Numai ca in cursul zilei proprietarul de drept al masinii a aflat unde ii este autoturismul si s-a dus la politie. Barbatul de 32 de ani, Sutu Ioan, a povestit ca duminica noapte, pe cand venea cu masina dinspre Suceava spre casa, la Stroiesti, l-a observat la marginea drumului pe constateanul sau Lucaciu Ilie, care statea la ocazie. Cum mergea in aceeasi directie, soferul a oprit si l-a luat pe tanar. Odata ajuns la domiciul, proprietarul a coborat pentru a deschide portile de acces in curte, lasand insa cheile masinii in contact si motorul pornit. In acel moment, tanarul luat la ocazie, sub ochii proprietarului, s-a urcat la volan si a plecat cu tot cu masina. Crezand ca e o gluma, proprietarul nu a sunat la 112. Dupa numai 4 ore insa, masina lui a fost facuta praf intr-un accident, hotul izbindu-se cu ea de un parapet de metal de la marginea centurii de ocolire a Sucevei. Dupa impact, barbatul, care nici macar nu are permis de conducere, a fugit de la locul accidentului si a abandonat vehiculul in drum. Ulterior, persoana vatamata a ridicat cu o platforma autoturismul de la fata locului si l-a transportat la domiciliul sau. In urma interogarii bazei de date privind evidenta posesorilor de permise de conducere, s-a stabilit faptul ca Lucaciu Ilie nu detine permis de conducere.El s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de furtul in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis.