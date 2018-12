Echipa de handbal masculin a USV, finantata si anul viitor de Primaria Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat luni ca municipalitatea va finanta si anul viitor echipa de handbal masculin a Universitatii Stefan cel Mare. In acest sens, Ion Lungu a avut o intalnire luni dimineata cu Valentin Popa-rectorul USV si cu Adrian Chirut - antrenorul echipei de handbal masculin Clubul Sportiv Universitar Suceava. Municipalitatea suceveana a alocat in acest an pentru echipa de handbal a USV 1.200.000 de lei, suma platita integral. Pentru anul viitor va fi propusa spre aprobarea Consiliului Local Suceava aceeasi suma. Obiectivul de performanta este mentinerea ehipei de handbal sucevene in Divizia Nationala, a precizat edilul.