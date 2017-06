Echipa de rugby CSM Suceava va primi de la Primaria Suceava buget dublu VIDEO

Primarul municipiului Suceava a declarat ca echipa de rugby CSM Suceava va primi buget dublu pentru salarii. "Vreau sa felicit echipa de rugby CSM Suceava, care a promovat in liga nationala. In ultimii 13 ani am fost alaturi de aceasta echipa si an de an jucatorii au primit bani de la bugetul local. Ii felicit din toata inima pentru performanta si vreau sa anunt ca le vom dubla bugetul. Pentru acest an aveau alocat 175.000 lei. In anii din urma, cand erau in liga nationala, au avut tot timpul 350.000 lei. Nu le-am mai dat bani pentru ca nu au mai fost performante. In acest an voi propune suplimentarea bugetului de la 175.000 la 350.000 lei, dupa luna iunie cand vom putea face rectificari bugetare si vom avea o executie bugetara la data de 30.06.", a declarat Ion Lungu.