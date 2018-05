Echipajele din Vatra Dornei au castigat etapa judeteana a concursului Prietenii Pompierilor FOTO

Concursul "Prietenii Pompierilor" - Etapa judeteana Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, a organizat sambata, 19 mai, pe stadionul "Unirea", din municipiul Suceava, etapa judeteana a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor". Competitia are un caracter educativ in domeniul situatiilor de urgenta si se organizeaza in scopul dezvoltarii capacitatilor de intelegere si de apreciere a pericolelor generate de situatiile de urgenta, precum in scopul promovarii, in randul elevilor, a atitudinilor si comportamentelor corespunzatoare. Ca si in cazul concursului cu tematica de protrectie civila "Cu viata mea apar viata", si aceasta competitie a fost un castig pentru toti participantii si nu numai, deoarece prin cunostintele pe care le-au dobandit tinerii in timpul pregatirii lor, iar apoi le-au demonstrat in practica, arata ca noua generatie doreste sa se implice tot mai mult in nobila misiune de salvare a semenilor aflati in pericol. In urma centralizarii punctajelor obtinute la cele trei probe ale concursului (test de verificare a notiunilor de teorie, pista de indemanare peste obstacole si stafeta de 400 metri cu obstacole), clasamentul a fost urmatorul: Fete: Locul I - echipajul Scolii Gimnaziale Nr.1 Vatra Dornei; Locul II - echipajul Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Radauti; Baieti: Locul I - echipajul Scolii Gimnaziale Nr.1 Vatra Dornei; Locul II - echipajul Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Radauti; Locul III - echipajul Scolii Gimnaziale Cornu Luncii; Locul IV - echipajul Scolii Gimnaziale "Vasile Tomegea" Boroaia; Locul V - echipajul Scolii Gimnaziale Bosanci. In functie de punctajul obtinut la nivel national, echipele castigatoare(fete si baieti), din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Vatra Dornei, coordonate de catre prof. Constantin Obreja, se vor califica la Concursul National "Prietenii Pompierilor", care va fi organizat de catre cele doua ministere partenere, in perioada vacantei de vara a elevilor. "Felicitari tuturor echipajelor si pentru coordonatorii acestora, pentru pasiunea si efortul sustinut depuse pentru a mentine aceasta competitie la un nivel ridicat", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.