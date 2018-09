Elev de 17 ani, mort intr-un cumplit accident de motocicleta, la iesirea din Suceava spre Moara FOTO

Accident mortal, la iesirea din Suceava spre localitatea Moara, noaptea trecuta, in jurul orei 3.00. Un tanar de 17 ani, Alin S., elev la un liceu din oras, si-a pierdut viata intr-un stupid accident rutier. Acesta era pe motocicleta iar la un moment dat a pierdut controlul vehiculului si a ajuns in gardul campusului universitar dupa care vehiculul s-a rasturnat. Motociclistul a fost proiectat pe sosea iar in urma impactului a murit pe loc. Medicii de la Ambulanta ajunsi la fata locului nu au putut decat sa constate decesul. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili din ce cauza a pierdut acesta controlul vehiculului, dar cel mai probabil, a fost din cauza vitezei excesive. Tanarul nu avea permis pentru a conduce vehicule. Conform cunoscutilor, el era elev la Colegiul Tehnic Samuil Isopescul Suceava. Dumnezeu sa il ierte!