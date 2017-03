Un tanar de 17 ani, elev in clasa a X-a la Colegiul Militar "Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc, a fost premiat de politisti dupa ce a ajutat la prinderea unui hot. Astfel, in data de 21 februarie, ora 00:38, Politia municipiului Suceava a fost sesizata de tanar, prin SNUAU 112, despre faptul ca un barbat a patruns prin efractie in incinta unui magazin situat pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava. Baiatul, pe nume Cezar Andrei Sorocianu, a ramas in zona respectiva pana la venirea politistilor si le-a dat semnalmentele autorului. In urma verificarilor efectuate a fost identificat in zona un barbat de 27 de ani, din municipiul Suceava. In urma controlului corporal efectuat asupra acestuia s-au gasit sase pachete de tigari. Barbatul s-a ales cu dosar penal."Spiritul civic de care a dat dovada elevul Colegiului Militar a facut ca autorul infractiunii sa fie prins de indata. Astfel de comportamente sunt promovate de politisti, colaborarea dintre societate si institutie fiind vitala pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica. Pentru maturitatea de care a dat dovada si spiritul civic demonstrat, tanarul a fost premiat cu ocazia Zilei Politiei Romane la sediul IPJ Suceava, fiindu-i decernata o diploma de excelenta", a precizat Anca Badale, purtator de cuvant IPJ Suceava.