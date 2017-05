Elev de la Scoala Speciala, gasit spanzurat printre blocuri, in cartierul Burdujeni

Este vorba despre un tanar de 17 ani.

Elev de la Scoala Speciala Suceava gasit spanzurat, intre blocuri, in cartierul Burdujeni din municipiul resedinta de judet.O femeie a sunat joi dupa amiaza la 112 si a sesizat faptul ca a gasit o persoana spanzurata in spatele blocului 47 de pe strada Prieteniei.Cu ocazia verificarilor efectuate, decedatul a fost identificat ca fiind un tanar de 17 ani, de la Centrul de Plasament Gura Humorului, elev in clasa a XI-a la Centrul Scolar de Educaţie Incluziva Suceava, unde era de altfel internat. Tanarul s-a spanzurat de un cui cu o esarfa gen fular din material textil. El a fugit din scoala fara ca nimeni sa il vada. De altfel, cei din conducerea unitatii de invatamant spun ca baiatul a mai avut probleme si in trecut si a fost prins drogandu-se cu un amestec de substante toxice.Tanarul avea deficienta mintala moderata, tulburari de comportament grave si urma un program de consiliere psihologica. In cursul zilei de miercuri acesta a avut practica, dar a absentat.El nu a lasat un bilet de adio prin care In urma examinarii cadavrului, nu s-au identificat urme de violenţa vizibile pe suprafaţa corpului, cu excepţia santului de spanzurare din jurul gatului.