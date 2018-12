Elevi de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava, participanti la lectii de istorie la Cetatea de Scaun

Prima ora de istorie din clasa a IV-a, elevii clasei a IV-a D, de la Scoala Gimnaziala Nr. 1, Suceava, coordonati de prof. Dulceac Dorina au desfasurat-o la Muzeul de Istorie din localitate continuand calatoria prin istorie cu o vizita la Cetatea de Scaun a Sucevei, sursa de mare interes pentru a cunoaste aspecte legate de istoria medievala a Moldovei.

Marti, 27 noiembrie, elevii clasei a IV-a D si-au propus sa-si imbogateasca cunostintele cu noi informatii despre zece cetati din Moldova. Pentru doua ore copii si cativa parinti au uitat de cotidian si au intrat intr-un spatiu cald si prietenos, intr-un alt timp istoric, cu ajutorul muzeografului din cadrul Serviciului Cetatea de Scaun, Morosanu Paula.

Intr-un decor de iarna de poveste, scolarii au poposit cu emotie in Casa Custodelui de la Cetate, unde au aflat aspecte despre zece cetati din Moldova, au localizat in timp si spatiu istoric fapte si personalitati si si-au exersat abilitatile de a construi o cetate, din hartie. Cu entuziasm au participat la activitatea propusa de muzeografii Serviciului Cetatea de Scaun, interactionand si traind momente emotionante afland despre modul in care se aparau strabunii ori despre strategiile la care recurgeau doar pentru a-si apara neamul. Elevii clasei a IV-a D si-au adus aminte date de la orele de istorie predate de doamna invatatoare, cat si unele informatii primite la vizita trecuta la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Maniera atractiva in care au fost transmise informatiile au impresionat micii invatacei, care au inteles ca trebuie sa manifeste respect si mandrie fata de inaintasi.

Pe parcursul anului scolar 2018-2019, elevii clasei a IV-a D vor participa si la activitati de educatie muzeala, din cadrul Muzeului Bucovinei intregindu-si cunostintele despre domnitori si domnite, ctitorii si dregatorii, arme si batalii din epoca medievala.