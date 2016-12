Elevii Scolii Miron Costin si politistii suceveni au oferit cadouri copiilor internati in sectia de pediatrie a Spitalului Judetean Suceava FOTO

Peste 20 de copii internati in cadrul unitatii medicale au primit cadouri.

Elevii Scolii cu clasele I-VIII "Miron Costin" Suceava indrumati de prof. Anna Stefura si politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava, au adus cadouri, miercuri, copiilor internati in sectia de pediatrie a Spitalului Judetean Suceava. Peste 20 de copii internati in cadrul unitatii medicale au primit cadouri. "Elevii scolii au impartit cu drag cadourile celor care se afla in suferinta, iar politistii le-au dat cateva sfaturi care sa ii fereasca de cele rele in anul 2017. Sunt gesturi venite din suflet si actiuni menite sa aline suferinta unor copii care nu pot in aceste zile sa se bucure de un Craciun in familie. Tuturor copiilor si sucevenilor, politistii le ureaza Sarbatori fericite si Sarbatori in Siguranta!", a precizat Anca Badale purtator de cuvant I.P.J. suceava.