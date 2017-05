Elevii de clasa a VI-a mai au la dispozitie cinci zile pentru a se inscrie in concursul Euro Quiz

Competitia online va avea loc pe 9 iunie, ora 11:00.

Elevii de clasa a VI-a din judetul Suceava mai au la dispozitie cinci zile pentru a se inscrie in concursul Euro Quiz, organizat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Scopul sau este de a spori si de a consolida in randul elevilor cunostintele despre Uniunea Europeana si de a dezvolta abilitatile de lucru in echipa. Concursul se concentreaza pe valorile Uniunii Europene, institutiile europene, istorie, geografie, arta si gastronomie.La concurs participa echipe formate din patru copii de clasa a VI-a, condusi de un profesor coordonator. Pentru a se inscrie, profesorii trebuie sa acceseze platforma online, http://europacasanoastra.ro/euroquiz/, pana vineri, 2 iunie, ora 12:00, in timp ce competitia online va avea loc pe 9 iunie, ora 11:00. Cele mai bune doua echipe vor fi invitate sa participe in etapa finala, difuzata pe postul national de televiziune. Castigatorii etapei finale vor fi premiati cu biciclete, iar profesorii vor primi genti practice de calatorie.