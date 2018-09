Elevii de la Scoala Gimnaziala Samson Bodnarescu Galanesti invata matematica si informatica in laboratorul digital FOTO

Scoala Gimnaziala "Samson Bodnarescu" Galanesti continua programul Digitaliada si in anul scolar 2018-2019 in laboratorul digital complet echipat, cu materiale digitale educationale pentru matematica si informatica si cu profesori instruiti sa utilizeze in procesul de predare metode digitale interactive. Laboratorul digital este dotat cu tablete pentru ca fiecare elev sa poata lucra individual in timpul orei, cu laptop pentru profesor si videoproiector pentru clasa. Impreuna cu echipamentele, acestia au primit un pachet complet de aplicatii adaptate curriculei, materiale digitale si planuri de lectii pentru a sustine invatarea matematicii si TIC-ului, cu ajutorul tehnologiilor digitale. Profesorii au participat la sesiuni de formare, pentru a fi pregatiti sa utilizeze metodele digitale la clasa."In judetul Suceava avem deja rezultate foarte bune in scoala din Galanesti. Ii felicitam pentru ca se numara printre primele scoli din Romania care predau matematica si TIC dupa metode digitale interactive. La nivel national avem in prezent 4500 de elevi care se bucura de beneficiile proiectului Digitaliada in care Fundatia Orange a investit 1,3 milioane de euro", a precizat Amalia Fodor, director Fundatia Orange.

"Proiectul Digitaliada mi s-a parut o provocare si pentru mine, si pentru copii. Cand am vazut insa impactul pe care il are asupra copiilor, mi-am dat seama ca merita efortul, iar elevii nostri vorbesc cu mandrie despre faptul ca ei invata pe tablete", afirma directorul scolii, Constantin Ichim.

Editia 3.0 a programului Digitaliada adauga zece noi scoli, selectate prin concurs deschis: Uriu (Bistrita-Nasaud), Costesti (Buzau), Teregova (Caras-Severin), Luna de Sus (Cluj), Sita Buzaului (Covasna), Dragomiresti (Dambovita), Mediesu Aurit (Satu-Mare), Turnu Rosu (Sibiu), Ivanesti (Vaslui), Timboesti (Vrancea).

Digitaliada este la a treia editie si este un program de educatie digitala care isi propune incurajarea folosirii tehnologiei pentru imbunatatirea performantei scolare a elevilor. La nivel rural, se incurajeaza invatarea prin metode digitale interactive a matematicii si TIC pentru elevii claselor V-VIII. La nivel national, Fundatia Orange sustine educatia digitala prin dezvoltarea platformei online www.digitaliada.ro si prin concursul de materiale digitale Digitaliada. Platforma este un hub online de continut educational, ce poate fi accesat si folosit de oricine este interesat, elevi sau profesori din toata tara.

Prin acest proiect, la nivel national, 4.500 de elevi din mediul rural invata in laboratoarele digitale dotate cu 1.150 tablete, 41 de laptopuri, 38 de videoproiectoare si ecrane de proiectie. Peste 130 de directori, profesori de Matematica si Informatica din cele 40 de scoli incluse in program pana in prezent au beneficiat de un program de pregatire si au acces la aplicatiile educative instalate pe tablete, la proiecte didactice adaptate si la ghiduri de predare digitala.