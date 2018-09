Elevii din Berchisesti au, incepand din acest an scolar, o noua sala de sport

Copiii din Berchisesti se pot bucura, incepand cu acest an scolar, de o noua sala de sport. Sala, cu o capacitate de 102 locuri, a fost inaugurate la Scoala Generala Berchisesti. Proiectul initiat de Primaria Berchisesti si finantat prin Compania Nationala de Investitii se ridica la 2,2 milioane de lei fara TVA.

'Nu foarte multe comune din tara au o sala de sport ca a noastra, astfel incat efortul administratiei locale de a oferi cele mai bune conditii copiilor a fost unul laudabil.In aceste conditii, consider ca elevii si parintii lor vor realiza la adevarata dimensiune ca anii de scoala sunt vitali pentru viitoarea realizare profesionala si personala, iar copiii se vor implica la un nivel inalt, ca si pana acum, in anul scolar ce a inceput. Multumesc cadrelor didactice din Berchisesti pentru stradania lor in a-i pregati pe copii, stiut fiind faptul ca dascalul este al doilea parinte al elevilor! Parintii si bunicii trebuie sa aiba incredere in copii si nepoti, sa le insufle curaj si pasiune pentru invatat, pentru a-si duce la bun sfarsit si cu rezultate foarte bune activitatea scolara din acest an!Primaria si Consiliul Local vor sprijini si in noul an scolar unitatile de invatamant din comuna Berchisesti, asigurand toate cele necesare unui invatamant de calitate', a postat pe pagina sa de socializare primarul comunei Berchisesti, Violeta Taran.