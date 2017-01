Elevii din judetul Suceava se vor intoarce la cursuri incepand de miercuri

Incepand cu ziua de miercuri, 11 ianuarie, vor fi reluate cursurile din invatamantul scolar preuniversitar in judetul Suceava. Prefectul judetului Suceava, Constantin Harasim, a precizat ca, in acest sens, primarii, in calitatea lor de presedinti ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta, au obligatia asigurarii conditiilor optime in salile de curs, deblocarii zonelor afectate de ninsori, incalzirii cladirilor unde se vor desfasura cursurile, asigurarii transportului copiilor catre si dinspre unitatile de invatamant.