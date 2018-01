Elixir, cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi, pe scena Casei de Cultura Suceava

Biletele costa 70 lei(50 lei pentru elevi, studenti si pensionari ) si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230523718.

Pe data de 23 februarie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc spectacolul "Elixir". Distributia: Maia Morgenstern si Marius Bodochi. Decor: Anca Cernea. Regia: Marel Top. Costume: Teodora Burz. Biletele costa 70 lei(50 lei pentru elevi, studenti si pensionari ) si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230523718.

Dragostea este oare un sentiment declansat de un proces chimic, sau este pur si simplu un miracol al spiritului, imposibil de explicat?

Fosti iubiti, Adam si Louise traiesc la mii de kilometri departare unul de celalalt, el la Paris, ea in Montreal. Corespondand pe e-mail, cei doi isi evoca trecutul comun, ranile inca neinchise, momentele de bucurie, dar si noile relatii. Ceea ce-i apropie insa a doua oara este prietenia, construita de comun acord si insotita de o provocare: ar putea sa-si reinvie dragostea tocmai vorbind despre dragoste?

Eric-Emmanuel Schmitt, observator minutios si lucid al capriciilor inimii, reuseste sa transpuna in aceasta piesa, cu fine si surprinzatoare nuante, parcursul plin de capcane al unei legaturi amoroase tipice pentru vremurile noastre.

"In Elixirul dragostei m-a interesat mai ales distinctia dintre dorinta si sentiment. Cred ca, in privinta iubirii, problema consta in faptul ca denumim cu acelasi cuvânt doua teritorii diferite: cel al dorintei si cel al sentimentului. La granita dintre ele, atunci când incercam sa impacam atractia fizica si dragostea, se nasc marile noastre povesti, nu intotdeauna fericite".(Eric-Emmanuel SCHMITT)

Aprecieri spectacol:

"(...) este tipul de spectacol care scoate in evidenta actorii. Cei doi actori au jucat extraordinar. Intai si intai, foarte bine alesi, vocea Maiei Morgenstern potrivindu-se perfect in acest context. Are un timbru extrem de placut si, daca este pus in contextul potrivit, ies roluri geniale.(...) Povestea spectacolului: un cuplu se destrama, ea pleaca peste ocean, in Canada, el ramane in Paris. Ea doreste ca ei sa ramana in continuare prieteni. De precizat: ea era avocat, el era psihanalist. In conversatiile lor intervine, la un moment dat, si o prietena/colega de-a ei. Care este rolul acestei prietene si cum se termina totul ramane sa descoperiti singuri. Mergeti si vedeti ELIXIR. Pentru doamna Maia, pentru Marius Bodochi, pentru minunatul text al scriitorului francez. Pentru ca textul este de actualitate. Si pentru multe alte motive" (Emil Calinescu).