Emanuel Mitric, indignat de cele aparute in presa despre dosarul penal in care e cercetat

Consilierul local radautean Emanuel Mitric a trimis redactiei noastre un drept la replica in urma articolului aparut in editia de joi a site-ului. Atunci scriam ca afaceristul este cercetat penal si ca a fost ridicat de mascati in urma unei perchezitii domiciliare dupa ce nu ar fi platit ratele pentru trei vehicule luate in leasing, ba mai mult, unul din acestea a fost dezmembrat. Emanuel Mitric declara ca exista un conflict intre el si societatea la care a facut leasingul dupa ce el nu a mai avut nevoie de vehiculele respective in urma renuntarii la activitatea pe care o desfasura. Contrar celor sustinute de anchetatori in acest caz, afaceristul radautean sustine ca a returnat vehiculele, insa reprezentantii firmei de la care le-a achizitionat s-au considerat prejudiciati si au depus plangere impotriva sa. Consilierul local al PMP Radauti mai spune ca in nici intr-un caz el nu a fost ridicat de mascati. Redam in continuare dreptul la replica trimis de acesta, drept la replica remis si catre alte publicatii online:

' Am luat act de articolul aparut in publicatia dvs si sunt profund indignat de cele relatate in conditiile in care nu mi s-a cerut un drept la replica. Tin sa mentionez ca articolul are o tenta partinitoare si semnatarul acestuia vine sa indice clar vinovatul in conditiile in care nu exista o decizie a organelor abilitate sa decida acest aspect! Mentionez ca NU am mai avut nevoie de acele leasinguri pentru ca am renuntat la activitatea pe care o desfasuram si am renuntat la ele, cu returnarea a ceea ce am achizitionat. Cei care m-au reclamat nu au fost multumiti si s-au considerat prejudiciati. Mai exact, firma cu care a fost incheiat contractul nu a fost multumita de conditiile returnarii si de starea vehiculului si a semiremorcilor, reclamand furtul si distrugerea. MENTIONEZ CA NU AM FOST ridicat de mascati, asa cum IN MOD ERONAT ati specificat in articolul publicat de dumneavoastra! Mai precizez ca imi rezerv dreptul de a actiona in instanta Societatea care a generat acest incident si e treaba organelor de ancheta sa stabileasca vinovatul in speta prezentata de publicatia dumneavoastra! Inclusiv imi rezerv dreptul de a actiona in judecata pe toti cei care imi aduc prejudicii in incalcarea drepturilor la viata publica si private', ne-a scris Emanuel Mitric