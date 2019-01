Epidemia de gripa declarata oficial in Romania

Epidemie de gripa, in Romania. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri dimineata, epidemie de gripa, dupa ce pana marti seara au fost inregistrate 54 de decese din cauza virusului gripal. "Am incheiat sedinta comitetului de gripa. Desi aseara aveam o parte din date, acestea nu au fost concludente, pentru ca nu toate spitalele raportasera. Vorbim de o evolutie epidemica a gripei. S-a constatat epidemia, avand a treia saptamana epidemica. Au fost inregistrate 54 de decese confirmate cu virus gripal. Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii. Vaccinarea ramane solutia impotriva gripei. Au mai fost transmise o serie de recomandari suplimentare. Se solicita refacerea urgenta a stocurilor de antivirale. Avem si recomandari pentru populatie, care au fost transmise. Gripa avem in fiecare an, nu cred ca este cazul sa ne panicam. Nu se pune problema unei carantine", a spus ministrul Sorina Pintea. Specialistii spun ca gripa va evolua si pe parcursul lunii februarie. Decizia de inchidere a unitatilor de invatamant va apartine DSP-urilor si Inspectoratelor Scolare.