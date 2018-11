Erori in declaratiile depuse de angajatori, care afecteaza stagiul de cotizare la sistemul public de pensii

Conducerea Casei Judetene de Pensii Suceava recomanda sucevenilor sa isi verifice vechimea in munca realizata dupa data de 01.04.2001, prin crearea unui cont online pe portalul Casei Nationale de Pensii Publice sau prin solicitarea eliberarii unei adeverinte privind stagiul de cotizare realizat de catre Casa Judeteana de Pensii Suceava. Asta pentru a se asigura ca stagiul de cotizare este corect. Directorul executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, informeaza persoanele care au calitatea de asigurat, ca s-a constatat existenta unor erori in declaratiile nominale depuse de catre angajatori,erori care vizeaza preponderent codul numeric personal si intervalul 2001-2004. Aceste erori afecteaza stagiul real de cotizare realizat in sistemul public de pensii, aspect important in viitor, la stabilirea drepturilor de pensie. Solicitarea eliberarii unei adeverinte privind stagiul de cotizare realizat se face personal si in nume propriu. 'In cazul in care asiguratul constata inadvertente,poate aduce la cunostinta angajatorului erorile existente, iar acesta, in temeiul dispozitiilor legale incidente, are obligatia de a rectifica declaratiile nominale depuse ,corectand aspectele sesizate', ne-a declarat Constantin Boliacu.