Erou al Revolutiei din 1989, dezhumat pentru a fi depus in cavoul unui nou monument ridicat la Cornu Luncii VIDEO

Un nou monument dedicat eroilor comunei, si in special eroului martir sublocotenent post-mortem Constantin Puiu Mihalovici, a fost ridicat la Cornu Luncii. Aici, marti, 6 noiembrie, la 100 de ani de cand armata romana a intrat in Bucovina prin vama din localitate, se vor desfasura ample manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri. Comunitatea intreaga s-a mobilizat pentru pregatirea evenimentului. Preotul din Cornu Luncii, impreuna cu voluntari, a muncit zile intregi pentru ridicarea unui nou monument, dedicat in primul rand unui fiu al satului ucis la Revolutia din 1989. Ramasitele pamantesti ale eroului Constantin Puiu Mihalovici, au fost dezhumate in prezenta familiei pentru ca apoi acesta sa fie depus in cavoul de la noul monument. Acesta a fost amplasat in apropierea bisericii iar langa monument se amenajeaza si un loc de joaca pentru copii, astfel incat micutii catre trec pe acolo impreuna cu parintii sa aiba unde sa isi petreaca timpul. Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, doreste ca pentru 6 noiembrie sa organizeze, in parteneriat cu Parohia Sf.Dumitru din Cornu Luncii si Asociatia Nationala Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Judeteana Plaiesii Suceava, manifestari de exceptie. In comuna se va deschide si un Muzeu al Unirii, chiar in cladirea in care in urma cu 100 de ani era pichetul graniceresc al armatei romane. Primaria va imparti 400 de portii de fasole si carnati, in zona din vecinatatea monumentului, si se vor derula ceremoniale militare si religioase in cinstea celor 100 de ani de la intrarea triumfala a trupelor romane in Bucovina prin Vama Cornu Luncii. Cu acest prilej vor fi decernate diplome, medalii si insigne si va fi conferit titlul de Cetatean de Onoare al comunei susblocotenentului Narcisa Ciotina, sefa promotiei 2018 a Academiei Fortelor Aeriene Romane. De asemenea, vor fi lansari de carte dar si un spectacol maraton la caminul cultural din localitate.