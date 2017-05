Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean, au organizat sambata, 27 mai, la Sala de Sport din comuna Dumbraveni, etapa judeteana a concursului cercului de elevi "Cu viata mea apar viata", cu tematica de protectie civila. La competitie au participat echipaje de elevi, atat din ciclul gimnazial, cat si cel liceal, de la Scoala Gimnaziala Nr.6 Suceava, Scoala Gimnaziala "Luca Gavril" Draguseni, Scoala Gimnaziala Nr.6 "Ioan Ciurea" Falticeni, Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava si Colegiul "Vasile Lovinescu" Falticeni. Prin parcurgerea probei teoretice, elevii au aratat ca au cunostinte referitoare la situatiile de urgenta, iar dupa probele practice tinerii participanti au demonstrat ca nu duc lipsa nici de indemanare, curaj si spirit de echipa. Probele practice au constat in "Transportul asistat al unui accidentat asezat pe targa pe distanta de 50 de metri" si "Deplasarea cu masca pe figura intr-un raion cu obstacole, contaminat". Evenimentul s-a incheiat cu festivitate de premiere, in cadrul careia participantii au fost felicitati pentru cunostintele teoretice si practice, implicarea si spiritul de fairplay de care au dat dovada, echipele clasate pe primele locuri fiind recompensate cu diplome si cupe.La gimnaziu, locul I a fost adjudecat de echipajul Liceului Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, urmat de Scoala Gimnaziala Nr.6 Suceava si Scoala Gimnaziala "Luca Gavril" Draguseni. Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava a ocupat primul loc la concursul liceenilor. Pe locul II s-a clasat Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, iar pe locul III Colegiul "Vasile Lovinescu" Falticeni.Echipele clasate pe locul I, atat de la gimnaziu, cat si de la liceu, s-au calificat pentru etapa interjudeteana, care va avea loc in luna iunie, in municipiul Iasi, de unde speram ca se vor intoarce cu punctaje care sa le asigure accederea la faza nationala a competitiei.

"Acest concurs are un caracter educativ in domeniul situatiilor de urgenta si se organizeaza in scopul dezvoltarii capacitatilor de intelegere si de apreciere a pericolelor generate de situatiile de urgenta, precum si in scopul promovarii in randul elevilor a atitudinilor si comportamentelor corespunzatoare", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.