Eveniment de exceptie. FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII SI TINERI VOCI DE INGERI

Prima editia a FESTIVALULUI NATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII SI TINERI VOCI DE INGERI, un eveniment care se anunta a fide exceptie, se va derula pe 31 martie si 1 aprilie a.c., Teatrul Matei Visniec Suceava. Festivalul este un concurs de interpretare care are ca scop promovarea creatiei si artei interpretative, descoperirea si promovarea copiilor si tinerilor talentati in interpretarea muzicii usoare (pop) specifice varstei, dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii si tineri de varste apropiate, dorindu-se a fi si prilej de bucurie, intalnire, cunoastere si prietenie intre participanti. Organizatorii, cei de la Asociatia Romantic Art, isi propun promovarea muzicii usoare, afirmarea si lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative in vederea plasarii lor in elita muzicii usoare romanesti si internationale. Concursul se adreseaza copiilor si tinerilor din palatele si cluburile copiilor, gradinite, scoli, licee, asociatii culturale si scoli private din tara. Juriul va fi unul de prestigiu compus din: Mihai Alexandru compozitor, Luminita Anghel interpreta, Tudor Turcu interpret, Claudiu Bulete compozitor si Marcel Iorga compositor. Acestia vor juriza peste 200 de copii si tineri talentati din toate colturile tarii , copii si tineri care vor intra in competitie pentru castigarea Trofeului VOCI DE INGERI. Durata festivalului: o zi de concurs (intre orele 9.30 si 21.00) si a doua zi recitalurile artistilor Luminita Anghel si Tudor Turcu care vor canta live cu renumita formatie suceveana Artis Band, recitaluri urmate de Gala de premiere (intre orele 10-13). Prezentarea festivalului va fi facuta de suceveanca Bianca Sumanariu, concurenta la X FACTOR 2018, care in Gala de premiere va interpreta doua melodii. Spectacolul din Gala de Premiere va avea ca invitati si pe talentatii dansatori de la Bucovina Dance Studio din Suceava. Compania organizatoare, Romantic ART, garanteaza 2 zile de spectacol inedit publicului sucevean, cu tineri si copii talentati si recitaluri de exceptie cu invitati speciali. Intrarea este libera.