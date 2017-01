Eveniment organizat de Bliblioteca Bucovinei cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" si Consiliul Judetean Suceava, organizeaza vineri, 27 ianuarie, la ora 12.00, in Sala de Arta "Elena Greculesi", evenimentul Kaddish, prilejuit de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului.Proiectul este condus de scriitoarea Angela Furtuna, care va evoca pagini de viata si din opera unor ilustri autori: Primo Levi, Norman Manea, Paul Celan, Benjamin Fondane, Aharon Appelfeld, Mihail Sebastian, Christian Bernadac, Anne Frank, Hédi Fried, Vasili Grossman, Miriam Korber, Arnold Daghani, Oliver Lustig, Sonia Palty, Benedict Solomon, Elie Wiesel, Selma Meerbaum Eisinger, Viktor Frankl, Franz Kafka.Un film BBC despre lagarul de la Auschwitz Birkenau va proiecta auditoriul in lumea unor tragice amintiri, care transmit mesajul ca astfel de tragedii nu trebuie sa se mai repete in lumea civilizata.Ilustratia afisului apartine ilustrului profesor, pictor si Maestru Devis Grebu.